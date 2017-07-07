Механик 32 лет сорвался с перекладины башенного крана в поселке городского типа Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

Мужчина выполнял работы по перетасовке канатов и сорвался с перекладины башенного крана. Как сообщает НИА «Самара», от полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

Сейчас ведется расследование и устанавливаются причины ЧП. Ведется поиск лиц, которые ответственны за допущенные нарушения законодательных и нормативных правовых актов.