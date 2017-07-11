В прокат выходит фильм продюсера Ильи Стюарта с говорящим названием «Блокбастер». Режиссером картины был Роман Волобуев, но на премьере в рамках «Кинотавра» он заявил, что снимает свое имя с титров из-за разногласий с продюсером.

Волобуев по-другому видел финальную версию монтажа: «Блокабстер» теперь заявлен как комедия с социальным подтекстом, а Роман Волобуев планировал придать ленте больший драматизм. Стюарт, будучи продюсером, думал о прокатной судьбе картины и выбрал курс на юмор и динамику. В итоге лента получилась неровной, но бодрой и ориентированной на широкую зрительскую аудиторию.

По сюжету, популярная телеведущая Лиза (Светлана Устинова), устав от светской жизни со всеми ее прелестями и мерзостями, заходит перекусить в придорожную забегаловку и там сталкивается с отчаянной красоткой Наташей (Анна Чиповская). В глазах у Наташи огонь, в руках — пистолет, а в голове — безумная идея сбежать за границу с украденными в «точке микрозайма» миллионами (рублей).

Логики в поступках Наташи нет абсолютно никакой — русский авось во всей красе. Пока Лиза под дулом пистолета везет Наташу к себе домой (ночевать в столице той негде, и жених девушку предательски бросил), дамы успевают проникнуться друг к другу симпатией и почувствовать женскую солидарность. Ведь Лиза и сама в свое время приехала в Москву из провинции, не имея ничего, кроме красоты и желания пожить сладкой жизнью, а в итоге сделала успешную карьеру на телевидении. Правда, счастья ей это не принесло.

По сути, «Блокбастер» — очередная вариация на тему бедной старлетки, прибывшей покорять Москву, но с некоторой попыткой осмыслить суть явления и разобраться в том, что все-таки в этой ситуации делать и кто виноват в неблагоприятном исходе. Виноватыми оказываются мужчины, покупающие себе юных голодных спутниц. Собирательный образ этих беспринципных любителей клубнички создал Михаил Ефремов. Его персонажу и бросает обвинение героиня Чиповской, и этот всплеск эмоций — один из самых запоминающихся моментов фильма.

Вообще работу Чиповской стоит отметить отдельно — Анна получила возможность сыграть неординарную героиню и сыграла очень искренне. Именно ее участие придает происходящему живость и органичность.