Бизнес-структуры и депутаты Ставропольского края предлагают внести поправки в закон о курортном сборе. В частности, предлагается установить размер сбора не больше 3% от стоимости гостиничных номеров. Кроме того, размер сбора можно дифференцировать в зависимости от сезона — летом взимать больше, а зимой меньше.

Предприниматели считают, что ответственность за неуплату сборов должны нести сами туристы. Как сообщает NewsTracker, эти поправки будут направлены в Государственную думу. На Ставрополье налог на отдыхающих планируется ввести в четырех городах: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске.

Как ранее писали «Известия», законопроект о введении курортного сбора в размере не более 100 рублей в июне был одобрен в первом чтении Госдумы. Предполагается, что налог появится в 2018–2022 годах в четырех пилотных регионах — Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Размер сбора будет устанавливаться региональными властями. Полученные средства будут направляться на развитие инфраструктуры регионов. Если эксперимент будет успешен, власти поднимут вопрос о введении курортного сбора на всей территории страны.