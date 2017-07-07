Практически все озера и пруды Краснодарского края заражены опасной инфекцией — лептоспирозом. Об этом сообщили представители краевого управления Роспотребнадзора.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, в текущем году по итогам проверок в список запрещенных для купания мест, не соответствующих безопасности и гигиеническим нормативам, попал 21 водный объект Краснодара.

По словам главного специалиста-эксперта краевого управления Роспотребнадзора Елены Исаевой, вакцинации подлежат люди, которые связаны с земляными работами, сотрудники очистных сооружений, лица, ухаживающие за животными. Тот, кто не попадает в эти группы, может обезопасить себя прививками. Однако их сделают платно.

По данным агентства, в текущем году случаев заражения лептоспирозом пока не зарегистрировано. В течение летнего периода 2016 года с диагнозом лептоспироз в больницу доставили семь человек.

Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными серотипами лептоспир. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением почек, печени, нервной системы и мышц. При тяжелых формах наблюдаются острая почечная недостаточность, желтуха и геморрагический синдром. Относится к зоонозам с природной очаговостью. Инфицирование человека происходит через зараженную воду, реже через пищевые продукты или при контакте с инфицированными животными.