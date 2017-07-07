Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в Саратовской области. Карантин установлен в селах Красная Поляна и Звонаревка Марксовского района области.

Во время проверки 52 голов животных в личном подсобном хозяйстве, у пяти обнаружили заболевание. Одна свинья пала.

Сейчас противоэпизоотическая комиссия проводит экстренное заседание в связи со вспышкой заболевания африканской чумы свиней. В район приехал глава управления ветеринарии правительства Алексей Частов.

Специалисты пересчитывают поголовье в этом районе, с местным населением проводится разъяснительная работа, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, африканская чума свиней в этом году регистрировалась в 10 регионах России. В Россельхознадзоре не исключили, что заболевание может распространиться еще в четырех регионах.

В ведомстве считают, что от заболевания не защищена ни одна территория, поскольку перемещение свинины сложно контролировать.

В прошлом году случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах, карантин объявляли в восьми.