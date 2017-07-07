Очаг АЧС нашли в Саратовской области
Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в Саратовской области. Карантин установлен в селах Красная Поляна и Звонаревка Марксовского района области.
Во время проверки 52 голов животных в личном подсобном хозяйстве, у пяти обнаружили заболевание. Одна свинья пала.
Сейчас противоэпизоотическая комиссия проводит экстренное заседание в связи со вспышкой заболевания африканской чумы свиней. В район приехал глава управления ветеринарии правительства Алексей Частов.
Специалисты пересчитывают поголовье в этом районе, с местным населением проводится разъяснительная работа, сообщает ИА «Взгляд-инфо».
Напомним, африканская чума свиней в этом году регистрировалась в 10 регионах России. В Россельхознадзоре не исключили, что заболевание может распространиться еще в четырех регионах.
В ведомстве считают, что от заболевания не защищена ни одна территория, поскольку перемещение свинины сложно контролировать.
В прошлом году случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах, карантин объявляли в восьми.