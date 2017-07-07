Число погибших при взрыве на шахте в Норильске выросло до четырех человек, сообщает компания «Норникель».

«Горноспасательные работы продолжаются», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Как рассказали «Известиям» в краевом министерстве здравоохранения, двум пострадавшим предстоят операции — у них переломы, н угрозы жизни нет. Еще у одного рабочего сотрясение мозга.

По сообщению компании «Норникель», взрыв паров метана произошел около 10 утра при ведении горнопроходческих работ.