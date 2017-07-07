Президент России Владимир Путин перечисли проблемы, обсуждение которых будет инициировано Россией на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге.

По словам Владимира Путина, Россия намерена сосредоточить внимание «двадцатки» на вопросах обеспечения позитивной динамики в глобальной торговле. По его словам, российская сторона выступает против нелегитимных торговых и финансовых ограничений.

«Группа двадцати» должна вносить более весомый вклад в создание справедливой модели глобального развития, модели, которая будет способна обеспечить устойчивый инклюзивный рост, поможет ликвидировать накопившийся между странами дисбаланс», — подчеркнул Путин.

В целом, добавил российский лидер, Москва выступает против растущего в мире протекционизма.