Свердловский областной суд сократил с 3,5 года до 2 лет и 3 месяцев срок условного заключения блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме.

Заседание суда состоялось в пятницу. Судья исключил из приговора наказание за незаконное хранение специального средства — ручки с камерой, разрешение на покупку которой выдается ФСБ. Судья оставил в силе наказание за возбуждение ненависти к христианству и исламу.

«Окончательно назначить Соколовскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года, три месяца. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года», — заявил судья.

Напомним, резонансное дело началось с размещения Соколовским на своем канале в YouTube видеозаписи, где он пи помощи программы PokemonGO ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео содержало нецензурную лексику, пародирующую церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.