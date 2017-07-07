В суд Саратова передано дело о покушении на изнасилование фельдшера скорой помощи и угрозах убийства. На скамье подсудимых — трое местных жителей.

Сам инцидент произошел 11 февраля. Врач скорой помощи прибыла по адресу вызова. 41-летний мужчина жаловался на высокое артериальное давление.

В квартире находились четверо его знакомых. Они стали угрожать женщине. Ей удалось позвонить диспетчеру, который, в свою очередь, вызвал полицию.

Это дело имело широкий общественный резонанс не только в Саратовской области, но и за ее пределами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требовал тщательно разобраться в произошедшем.

В Госдуме обсуждались предложения по ужесточению уголовной ответственности за нападения на сотрудников скорой помощи, напоминает ИА «Взгляд-инфо»