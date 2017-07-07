Трое шахтеров пострадали в результате взрыва на шахте «Заполярная» в Норильске, двоим из них предстоит операция, сообщили «Известиям» в краевом министерстве здравоохранения.

«Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им предстоят операции, у них переломы, угрозы жизни нет. У третьего более легкое состояние, сотрясение, но его всё равно врачи посмотрят, потому что надо понаблюдать», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о троих погибших и нескольких пострадавших в результате взрыва метана в шахте рудника «Заполярный» в Норильске.

«Губернатор находится в рабочей поездке по югу края, но ему доложено о ситуации, решения будут приняты», — рассказали «Известиям» в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края. Там же сообщили, что в настоящее время ведутся поиски еще двух шахтеров.

По сообщению компании «Норникель», взрыв паров метана произошел около 10 утра при ведении горнопроходческих работ. Персонал шахты был эвакуирован. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь.