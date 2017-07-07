Суббота станет самым холодным днем июля в Москве. Столица окажется в «мешке арктического холода», сообщили в пятницу синоптики.

В выходные в Москве ожидается холодная погода, температура будет соответствовать скорее показателям сентября, сообщили в погодном центре «Фобос». Возможны кратковременные дожди.

По словам метеорологов, субботняя температура в столице России едва достигнет даже климатических показателей сентября. «Центральный регион завтра окажется в мешке арктического холода, поэтому температура очень низкая: ночью 8–10 градусов тепла, днем +13… +15 градусов», — цитирует «РИА Новости» представителя погодного центра. Эти показатели на семь градусов ниже климатической нормы.

Потепление начнется в воскресенье днем. Воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, небо прояснится. В рамки климатической нормы температура вернется в начале следующей недели, и лишь на пару дней. В понедельник воздух прогреется до плюс 22, во вторник — до 25 тепла. Со среды в московском регионе снова похолодает, сообщает сайт НТВ.Ru.

Напомним, накануне синоптики пообещали,«нормальная» июльская погода вернется в столицу к середине следующей недели.

«После полудня в понедельник прогнозируется 18–23 градуса, во вторник 20–25 градусов, к середине недели показания термометров вернутся к нормальным июльским значениям», — говорилось в сообщении Гидрометцентра РФ.