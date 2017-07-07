Часть сотрудников телеканала РБК-ТВ отправляется в длительный отпуск, но решения об увольнении всей команды после ухода управляющего РБК-ТВ Эльмара Муртазаева нет. Решение может быть принято осенью, рассказал «Известиям» корреспондент телеканала Роман Супер.

Как ранее сообщали СМИ, Муртазаев уходит из компании. Позже появилась информация о том, что вся команда телеканала решила покинуть холдинг.

«Пока никаких хороших предпосылок для меня и для команды, которая пришла на канал год назад, нет. Я сейчас ухожу в отпуск, как и все остальные. И дальше, осенью, когда из него выйду, я просто посмотрю, что будет происходить с холдингом, с каналом, и приму для себя решение. Я ничего не знаю про политику канала, что будет с ней происходить. Поэтому и ухожу в отпуск», — сказал Супер.

Информацию об уходе с канала не подтвердил «Известиям» ведущий Станислав Кучер. Ранее о том, что он планирует покинуть канал сообщало издание «Медуза».

«Мне из «Медузы» никто не звонил. Я эту ситуацию не комментирую. Хочу сейчас серфингом заняться. Это мои план на ближайшее время», — заявил Кучер.

С уходом управляющего директора Эльмара Муртазаева с РБК-ТВ на канале вместе с командой может поменяться и программная сетка, считает корреспондент телеканала Родион Чепель.

«Конечно, на работу повлияет уход управляющего директора. Но все решения еще не приняты, скоре всего, они будут в ближайшем будущем. Судя по всему, всё изменится, остается только предполагать, какие будут изменения в программной сетке. С начала нового сезона — в конце августа – начале сентября — приму окончательное решение», — заключил Чепель.

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