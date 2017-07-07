Крупный коррупционный скандал разгорелся в полиции Подольска и прокуратуре «новой Москвы» — сотрудница местного отдела по контролю за оборотом наркотиков обвинила свое начальство в том, что оно намеренно отпустило 19-летнего задержанного, который продавал наркотики школьникам по 500 рублей за дозу.

Экспертиза подтвердила, что юноша продавал детям гашиш, однако через день сотрудницу вызвал замначальника полиции подполковник Александр Бибиков, который рассказал, что ему поступил «очень серьезный звонок» и дело молодого человека нужно притормозить, передает РЕН ТВ.

Оказалось, родители наркотрговца работают в правоохранительной системе и органах муниципальной власти: мать — в ЭКЦ УВМД по ТиНАО, а отец — в администрации «новой Москвы».

В результате в деле вместо протокола изъятия появился документ о добровольно выданном наркотике, который молодой человек якобы нашел на улице. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Сотрудница пожаловалась в ФСБ и управление собственной безопасности, и ей тут же пригрозили увольнением.