Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что он с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, что российский лидер тоже с нетерпением ждет встречи с американским коллегой.

«У Путина тоже много вопросов к Трампу», — приводит слова Пескова Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что первый личный контакт Путина и Трампа состоялся. Он отметил, что в кулуарах саммита G20 они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.