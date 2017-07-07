Большое количество снега стало причиной переноса открытых региональных соревнований по горному бегу «Солнечные ночи». Они были запланированы на 9 июля в Хибинах. Однако состоятся 20 августа.

Организаторы мероприятия посчитали погодные условия неблагоприятными для его проведения. На трассе сохраняется обильный снежный покров, сообщает ИА «Би-порт».

Высокогорный пробег проходит в рамках XIV этапа Гран-при России и XIV этапа Гран-при России среди ветеранов по горному бегу. На него традиционно съезжаются бегуны из городов Мурманской области и других регионов.

Длина дистанции — более 10 км. Она ведет вверх, в гору. Ее может преодолеть только хорошо подготовленный спортсмен, говорят эксперты.