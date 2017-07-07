Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в Гамбурге, призвал «двадцатку» сосредоточиться на совершенствовании мировой финансовой системы и реформе Международного валютного фонда (МВФ) в интересах развивающихся рынков.

Путин напомнил, что работа мировой экономики в интересах всех стран является одной из основных задач «группы двадцати». Эта работа должна производиться, в том числе, и в интересах развивающихся рынков, добавил президент России.

«Для этого, прежде всего, следует продвигать дальнейшую реформу МВФ», — сказал Путин.

В ходе своего выступления Путин также заявил о намерении России участвовать в развитии мировых энергорынков и снижении волатильности цен. Кроме этого, президент России обратил внимание участников саммита на вред для мировой экономики протекционизма, который уничтожает конкуренцию и «рвет ткань мировой экономики», разрушая деловые связи.