Четыре новых туристических маршрута открыли для посещения в Прибайкальском нацпарке после снижения классов пожарной опасности в лесах, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (в его состав входит нацпарк).

На сегодняшний день для туристов доступны маршруты по Большой Байкальской тропе, Байденскому карстовому (пещерному) комплексу, тропе Темная Падь — п. Старая Ангасолка, а также маршруты к мысам Толстый, Половинный и Каторжанка. В связи с повышенной пожарной опасностью остальные маршруты закрыты для посещения до прекращения действия режима ЧС, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, за минувшие сутки в Иркутской области было потушено пять пожаров на общей площади 430 га. На территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» было зарегистрировано четыре пожара. В настоящий момент они локализованы.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объединяет Байкало-Ленский заповедник и Прибайкальский национальный парк в единый природоохранный и туристический комплекс. Протяженность его береговой линии на Байкале составляет 590 км. Парк занимает восточные склоны Приморского хребта, южную часть Олхинского плато, бассейн реки Большая Речка, а также остров Ольхон. Южная часть рассечена вытекающей из Байкала рекой Ангарой.