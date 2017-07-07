Губернатор Омской области Виктор Назаров пообещал помочь с организацией концерта группы «Ленинград» в следующем году.

Омские власти впервые открыто поддержали мнение жителей города о том, кто именно должен выступать на Дне города. Как сообщает РИА «Омск-информ», Виктор Назаров прокомментировал запись Сергей Шнурова в социальной сети, который также вмешался в конфликт, пожалел, что группа не может выступить и даже предложил помощь в организации концерта.

Сам солист группы «Ленинград» пообещал жителям Омска, что обязательно приедет с программой. В своем Instagram артист поблагодарил омичей за выбор и пообещал выступление, правда уже в следующем году, так как расписание на этот год полностью утверждено, сообщает «Ридус».

День города в Омске пройдет 5 августа. Директор департамента культуры Омска Владимир Шалак пригласил на выступление Надежду Бабкину с коллективом, что вызвало среди горожан споры и недовольство. По мнению чиновника, группа «Ленинград» не дотягивает до данного мероприятия.