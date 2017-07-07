Самогонный аппарат взорвался в квартире в Екатеринбурге
Взрыв произошел в одной из квартир в Екатеринбурге. Как удалось установить прибывшей на место ЧП полиции, взорвались алкогольные пары при варке самогона, за которыми не смог уследить хозяин квартиры.
Мужчина с сильными ожогами был госпитализирован в больницу.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», хлопком в квартире выбило балконные и оконные рамы и повредило межквартирную стену.
В ликвидации последствий случившегося принимали участие около 20 человек. Устройство было изъято полицией.