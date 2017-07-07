Взрыв произошел в одной из квартир в Екатеринбурге. Как удалось установить прибывшей на место ЧП полиции, взорвались алкогольные пары при варке самогона, за которыми не смог уследить хозяин квартиры.

Мужчина с сильными ожогами был госпитализирован в больницу.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», хлопком в квартире выбило балконные и оконные рамы и повредило межквартирную стену.

В ликвидации последствий случившегося принимали участие около 20 человек. Устройство было изъято полицией.