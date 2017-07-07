Медики выписали из больницы народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщили в медучреждении.

Этуш попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения с лестницы 26 июня. Он был экстренно госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию в тяжелом состоянии. По словам супруги артиста Елены, артист получил травму из-за отсутствия свободных мест на парковке рядом с поликлиникой, поэтому ей пришлось оставить мужа без поддержки. Как сообщает сайт НТВ.Ru со ссылкой на ТАСС, врачи выписали Этуша утром, 7 июля.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок выразил надежду на то, что Владимир Этуш сможет выйти на сцену театра уже в новом сезоне, начало которого назначено на 6 сентября.