Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20 в Гамбурге.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры РФ и США поприветствовали друг друга рукопожатием, кроме того, Путин и Трамп сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия, когда после приветствия канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенты «большой двадцатки» находились в зале ожидания.

«Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — заявил Песков.