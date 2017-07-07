Объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей в банке «Легион», у которого Центробанк сегодня отозвал лицензию, на 1 июня 2017 года составлял 13,1 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, публикуемой регулятором. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам банка госстраховки (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 21 июля. По оценкам управляющего директора по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Александра Сараева, вкладчики и ИП «Легиона» получат до 9,2 млрд рублей.

ЦБ лишил лицензии банк «Легион», так как все нормативы достаточности его капитала упали ниже 2%, а собственный капитал опустился ниже минимально допустимого ЦБ значения в 300 млн рублей.

«Основным направлением деятельности АКБ «Легион» являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров», — подчеркнул регулятор.

«При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме. Банк России неоднократно применял в отношении АКБ «Легион» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.

«Легион» входил в топ-200 рейтинга кредитных организаций по активам (на 1 июня 2017 года — 19,7 млрд рублей). Банк контролировали 20 физических лиц, в том числе член совета директоров Анатолий Бушин (9,96%), председатель правления Игорь Сокеркин (совместно с супругой Людмилой — 7,14%), член правления и совета директоров Александр Некрасов (совместно с супругой Людмилой — 6,64%), председатель совета директоров Игорь Ступин (4,27%) и член совета директоров Георгий Зайцев (3,43%).

С начала 2017 года ЦБ отозвал лицензии у 26 банков. В прошлом году было закрыто 97 банков, в 2015-м — 93.