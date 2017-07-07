Одним из важнейших направлений деятельности G20 остается совершенствование мировой финансовой системы, которая должна работать в интересах всех экономик, Россия, со своей стороны, намерена активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков и снижении волатильности цен, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в Гамбурге.

Путин напомнил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, а при обсуждении «двадцаткой» мировой экономики намерена заострить внимание на вопросах обеспечения позитивной динамики глобальной торговли.

«Намерены и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими государствами-поставщиками и потребителями топлива — обеспечивать глобальную энергетическую безопасность», — сказал Путин.

Глава российского государства напомнил, что Россия против протекционизма, который в настоящее время растет в мире. Путин заявил, что ограничения, имеющие политический подтекст, не только устраняют конкуренцию, но и рвут устоявшиеся деловые связи, саму «ткань мировой экономики».

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Германию, где принимает участие в работе саммита G20. Во второй половине дня Путин встретится с мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа.