Африканского льва и степного орла изъяли у сочинского фотографа сотрудники местного Росприроднадзора. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фотограф оказывал фотоуслуги в селе Монастырь Адлерского района Сочи. В фотосессиях принимали участие дикие животные – лев и орел, а также обезьяна и выкрашенная под панду собака чау-чау. У мужчины отсутствовали документы на животных, хотя сами они содержались в надлежащих условиях, сообщает телеканал «360». Ветеринары подтвердили, что все животные здоровы и не имеют признаков инфекционных заболеваний, однако документы у мужчины были только на собаку. В связи с этим сотрудники изъяли у фотографа остальных животных.