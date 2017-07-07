Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что «двадцатке» следует энергичнее отстаивать принципы открытой равноправной и взаимовыгодной торговли, которые закреплены в правилах ВТО.

«Убеждены: «группа двадцати» должна вносить более весомый вклад в создание справедливой модели глобального развития, модели, которая будет способна обеспечить устойчивый инклюзивный рост, поможет ликвидировать накопившийся между странами дисбаланс», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Глава РФ также отметил, что важным направлением деятельности G20 остается совершенствование международной финансовой системы.