В Новосибирске не смогли в полной мере отметить День Ивана Купалы. Водной битвы, которая традиционно проходит в сквере Первомайского района, не получилось из-за отключенного фонтана.

Праздник был запланирован на 12:00. Организаторов мероприятия не смутила прохладная погода. Ожидалось, что в битве примут участие около 100 человек. Однако фонтан в сквере в центре города администрация отключила.

«Есть люди, которые выше чином и могут просто взять и отменить праздник. Сегодня так и сделала администрация», — цитирует портал vn.ru организатора битвы Артема Ильина.

Между тем, как сообщил начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, подобные битвы наносят ущерб конструкции. Там купаются не только маленькие дети, но и взрослые. Причиной отключения фонтана стали регламентные работы и праздник Ивана Купала, сказал чиновник.

Сейчас в Новосибирске около 20 градусов тепла. Кроме того, в регионе возможны дожди.