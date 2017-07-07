Автомобиль Mazda красного цвета, двигаясь на большой скорости, протащил полицейского в штатском на капоте в северном микрорайоне Тамбова. Сотрудник ведомства получил различные травмы.

Заблокировать автомобиль с опасным водителем за рулем удалось в северной части города. Подозреваемые в преступлении были задержаны, а их автомобиль досмотрен. В ходе обыска из автомобиля изъяли полимерный пакет с веществом, похожим на марихуану. Вес находки — около 0,5 кг.

За рулем автомобиля находился житель Республики Башкортостан. Его машину остановили для проверки, но водитель не выполнил требование работников полиции и решил скрыться. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», при попытке избежать ответственности Mazda наехала на оперативного сотрудника, а встречные автомобили просто таранила.