Запланированный на осень 2017 года выход российских космонавтов в открытый космос отменен. Об этом сообщил космонавт Сергей Рязанский на пресс-конференции в Звездном городке.

Таким образом, космонавты выйдут в открытый космос всего один раз вместо запланированных двух, сообщает телеканал «360». Это выход, который проведут Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, назначен на август 2017 года. Во время выхода в открытый космос космонавты установят на МКС новый модуль связи и комплекс приемной аппаратуры, сообщает «РИА Новости».