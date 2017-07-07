Китайские инвесторы выразили заинтересованность в строительстве завода по производству метанола в Иркутской области. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин Чжоу Жунгуан в рамках Восточного нефтегазового форума во Владивостоке.

«Пока проект на первом этапе: идет обсуждение условий сотрудничества, изучаем месторождение», — приводит слова Ляонин Чжоу Жунгуана ИА IrkutskMedia.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с российской стороной в поисках дополнительных партнеров для участия в проекте строительства будущего предприятия.

Представитель ассоциации добавил, что также ведется тесное сотрудничество с Россией по рыбному направлению. На данный момент инвесторы заинтересованы в поиске партнеров для проекта по вылову и переработке рыбы на Сахалине.

Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке в среду, 6 июля. В течение двух дней участники форума будут обсуждать выход России на газовый рынок Китая, газификацию удаленных регионов, развитие газоперерабатывающего и газохимического производства, потенциал и перспективы развития нефтехимического производства.