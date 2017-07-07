Россия выступает против растущего в мире протекционизма, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС на полях «большой двадцатки» в Гамбурге.

Российский лидер представит на открывшемся саммите позицию России по ключевым вопросам повестки дня.

Как ранее заявила представитель президента РФ в «группе двадцати» Светлана Лукаш, Москва согласна с основными приоритетами, заявленные германским председательством на этот год, и рассчитывает на успешную совместную работу в решении стоящих перед «двадцаткой» проблем.