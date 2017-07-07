Администрация Норильска объявила 8 июля днем траура по жертвам взрыва на шахте «Заполярная», сообщила пресс-служба городской администрации.

Соболезнования родным и близким погибших выразили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.

«В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля. В этот день в Норильске будет объявлен траур», — сообщила пресс-служба.

Напомним, взрыв метана на шахте «Заполярная» в Норильске, по последним данным, унес жизни трех горняков, их тел уже обнаружены. Всего было эвакуировано свыше 150 сотрудников предприятия. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.