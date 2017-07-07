Скандально известный украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского актера и телеведущего, отца популярного шоумена Ивана Урганта Андрея Урганта. В список попали также актриса Мария Аронова и актер Михаил Полицеймако.

Артисты попали в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность», сообщает телеканал «360».

Напомним, в понедельник российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин был внесен в базу данных «Миротворца».

В список попали российская исполнительница Юлия Самойлова, которая должна была представлять нашу страну на «Евровидении», актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, исполнители Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик. Всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов также оказался в этом списке.