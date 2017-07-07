Саммит «большой двадцатки» начал свою работу в Гамбурге. Участие в мероприятии примет и президент России Владимир Путин.

Саммит начался с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств — участников «группы двадцати».

Основное внимание приковано к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на полях «двадцатки» в пятницу, 7 июля, во второй половине дня. Беседа Путина и Трампа начнется в 16:45 мск.

Как ожидается, президенты обсудят двусторонние отношения, а также затронут международные проблемы, в том числе сирийский кризис и ситуацию на Украине.

Российский лидер прилетел в Гамбург ночью. C утра президент РФ принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Это традиционный и регулярный формат на полях G20.

Также на пятницу запланирована отдельная встреча глав МИД РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут в 11:35 мск, перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечается, что встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет за закрытыми дверями.