Жирафа выставили на продажу в Барнауле. Предложение приобрести гостя из Африки можно найти среди прочих на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Как сообщает ресурс altapress.ru, продавец жирафа рассказал по телефону, что тот попал к нему из зоопарка. А туда — из Южной Африки. Доставить животное можно в пределах Алтайского края.

Жираф ласковый, хорошо питается, людей не боится, больших хлопот хозяевам не принесет. По словам продавца, у него уже есть несколько потенциальных покупателей. Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев подтвердил порталу, что жираф может жить в здешних условиях совершенно спокойно, если подвесить ему достаточно корма.

За жирафа, возраст которого 1,5 года, просят около 90 тыс. рублей. Средняя цена коровы в Алтайском крае — около 40 тыс. рублей. А за 90 тыс. можно купить молодую лошадь с жеребенком.

Предложение «барнаульского» жирафа — единственное в России. Больше в нашей стране такими животными не торгуют, утверждает портал.