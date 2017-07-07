Переполненная пассажирами маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Твери, после чего микроавтобус перевернулся, пострадали 16 человек, включая шестилетнюю девочку и беременную женщину.

Авария произошла на пересечении улиц Брагина и Донского, в ехавшую с небольшой скоростью маршрутку Mercedes на огромной скорости врезалась легковушка Chevrolet Lanos. По данным маяка ГЛОНАСС, установленного в микроавтобусе, в момент ДТП его скорость составляла всего 41 км/ч, однако удар был такой силы, что оба транспортных средства протаранили остановку общественного транспорта, после чего маршрутка опрокинулась и накрыла собой легковой автомобиль, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

В микроавтобусе находилось более 20 пассажиров. За помощью к врачам сразу после ДТП обратилось 11 человек, включая обоих водителей. Черепно-мозговые травмы получила шестилетняя девочка, которую госпитализировали в бессознательном состоянии. Среди пострадавших также есть беременная женщина.

«Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в управлении ГИБДД по Тверской области.

Позднее там заявили, что число пострадавших достигло 16 человек.