Ростовская таможня опровергла информацию о том, что на границе изымаются посылки с мобильными телефонами марки Xiaomi и отсылаются обратно отправителю.

Представители Федеральной таможенной службы рассказали, что правообладатель обратился в ведомство с официальным заявлением. Теперь ввозить в РФ поштучно продукты компании Xiaomi разрешено всем физическим лицам. Однако представители китайской компании обращают внимание, что приобретать гаджеты всё же лучше через официальные каналы.

Информация о том, что посылки с мобильными телефонами марки Xiaomi, купленные не у официального представителя, перестали доходить до покупателей, неоднократно появлялись в СМИ. По некоторым версиям, технику изымали на границе как контрафакт и отправляли обратно.

Представители «Почты России» не смогли пояснить, почему ряд жителей Ростовской области не смогли получить гаджеты. Как сообщает RostovGazeta, ограничение ввоза бытовой техники для пользования физическими лицами не входит в полномочия таможенных органов. К тому же данный товар разрешен к ввозу на территорию России.