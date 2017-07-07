Железнодорожный суд Московской области удовлетворил ходатайство следователя об аресте Ольги Алисовой до 15 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Причиной ареста послужило нарушение 31-летней Алисовой подписки о невыезде, поэтому теперь ее отправят в СИЗО, сообщает «ТВ Центр». По словам следователя, женщина не проживала по месту жительства и работы, а также не являлась на встречи со следователями. Он также отметил, что Алисова может скрыться от следствия, либо попытаться оказать влияние на потерпевших и свидетелей. Защита обвиняемой заявила о намерении обжаловать решение в суде.

Алисова сбила 6-летнего мальчика на автомобиле Hyundai Solaris во дворе жилого дома в Балашихе 23 апреля. Первичная экспертиза показала, что в крови ребенка присутствовали 2,7 промилле алкоголя. Этот результат подтвердил повторный анализ. По факту экспертного заключения в СКР возбуждено уголовное дело о халатности. Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают. По обоим делам отец мальчика признан потерпевшим.