Страны БРИКС призвали международное сообщество совместно выполнить Парижское соглашение по климату, говорится в совместном заявлении лидеров организации.

По итогам встречи в Гамбурге на полях саммита G20 БРИКС также договорились продолжать оказывать помощь развивающимся странам.

Вступившее в силу Парижское соглашение по климату определяет действия, необходимые для того, чтобы избежать изменения климата путем сдерживания глобального потепления.

Ранее президент США Дональд Трамп решил выйти из Парижского соглашения, обосновав это тем, что оно могло нанести ущерб американской экономике.