Рособрнадзор запретил прием в Московский банковский институт и Липецкий институт управления и приостановил действие лицензии еще у двух вузов. Решение было принято по результатам проверок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рособрнадзор запретил прием в Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета за неисполнение предписаний в установленные сроки, передает ТАСС.

Действие лицензий Московского банковского института и Липецкого института управления прекращено по решению суда, передает RT.