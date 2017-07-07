Первый Амурский экономический форум «Новые горизонты приграничного сотрудничества» состоится в Хабаровском крае 11–12 июля. Мероприятие проведут на территории туристического комплекса «Заимка» при поддержке правительства Хабаровского края и народного правительства провинции Хэйлунцзян.

В рамках форума запланирована работа тематических секций. Участники встречи намерены обсудить инвестиционное и приграничное сотрудничество, а также вопросы развития рынков сбыта, возможности реализации совместных инвестиционных проектов и поиска российских и зарубежных партнеров.

Особое внимание будет уделено развитию торговых отношений между приграничными территориями. Свою продукцию в формате ярмарки представят 76 российских и 68 китайских предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, развития логистики и инвестиционной деятельности.

В общей сложности в мероприятии примут участие более 200 предпринимателей и представителей органов власти, сообщает ИА AmurMedia.