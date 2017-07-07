Двое горняков спасены после взрыва метана на шахте «Заполярная» в Норильске, сообщили экстренные службы региона.

В сообщении подтверждено, что жертвами стали три человека, еще трое пострадали и были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

«В настоящее время в шахте при работах найдены два человека, они не пострадали, их состояние удовлетворительное», — сообщили в экстренных службах.

Напомним, ранее на предприятии «Известиям» сообщили, что была произведена эвакуация 137 человек, отсутствовала связь с пятью горняками. Позднее поступила информация о гибели трех человек, а затем сообщалось об обнаружении их тел. Информацию подтвердили в МЧС.

Взрыв на шахте «Заполярная» прогремел в пятницу. Немедленно началась эвакуация персонала и оценка последствий происшествия. На месте ЧП работают бригады спасателей.