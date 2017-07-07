Прибытие мировых лидеров на саммит G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на саммит с женой Софи и трехлетним сыном Адриеном
Президент ЮАР Джейкоб Зума с супругой Гетрудой
По трапу самолета спускаются турецкий лидер Реджеп Эрдоган с женой Эмине
В аэропорту встречают премьер-министра Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ
Владимир Путин прилетел в Гамбург глубокой ночью
Перед фотографами на трапе самолета позируют премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и его жена Тран Нгует Тха
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филипп в сопровождении канцлера британского казначейства Филиппа Хэммонда
Президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп
Вместе с Дональдом Трампом на саммит также прибыла его дочь Иванка, которая занимает пост советника президента США
Президент Аргентины Маурисио Макри и его жена Джулиана Авада
Вскоре после своего прибытия в Германию сингапурский премьер Ли Сянь Лун встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель