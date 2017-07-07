Около торгового центра на Московском проспекте в Набережных Челнах установлены скульптуры, изображающие мужчину и женщину с большими сумками. Идея памятника челнокам появилась у владельцев ТЦ еще в 2016 году. По их мнению, эти люди сумели в 1990-е годы вытянуть на своих плечах разрушающуюся экономику страны.

Как информирует ИА «Татар-информ», это уже пятый по счету в стране и первый в Поволжье памятник челнокам. Профессия стихийно появилась в стране как ответ тотальному дефициту. Для одних — как единственная возможность заработать и прокормить семьи, а для других — приобрести товары, которые не найти на полках магазинов. Многие бизнесмены начинали свое дело с челночной торговли.