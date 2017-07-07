Глава городской администрации города Судак Владимир Серов назначен на пост вице-премьера правительства Крыма. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии парламента региона в пятницу.

«Согласовать назначение Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя совета министров Республики Крым», — цитирует «РИА Новости» текст решения.

По словам Серова, он будет курировать вопросы транспорта, ЖКХ и энергетики. Новый вице-премьер пообещал, что все его действия будут «выверенными и взвешенными».

Депутаты также согласовали освобождение от должности вице-премьера правительства Крыма Бориса Зимина, передает телеканал «Звезда». Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял ранее, что он будет назначен руководителем нефтегазодобывающего предприятия «Черноморнефтегаз».

Владимир Серов занимал должность главы администрации городского округа Судак с 14 ноября 2014 года.