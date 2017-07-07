Управление МВД по Курской области сообщило о крупном ДТП, произошедшем поздно вечером 6 июля и унесшем жизни четырех человек.

ДТП произошло на южном въезде в Курск. Столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. Первый автомобиль двигался в сторону Селиховых дворов, второй — в сторону Курска, сообщает KurskCity.ru.

В результате столкновения погибли четыре человека, ехавшие в ВАЗ-2114: женщина-водитель 28 лет, двое молодых людей 23 и 28 лет, личность четвертого погибшего устанавливается.

Водитель ВАЗ 2112 с различными травмами был доставлен в Курскую государственную клиническую больницу № 4.