В селе Казинка Грязинского района водитель автомобиля «Кио Рио» столкнулся с велосипедисткой, которая перевозила двухлетнюю девочку.

ДТП произошло около 19:20. По предварительной информации, 32-летняя женщина, находящаяся за рулем автомобиля, допустила столкновение с 28-летней велосипедисткой, которая везла двухлетнюю девочку. Как сообщает GOROD48, женщина, управлявшая велосипедом, и ребенок госпитализированы с различными травмами.

Также в Липецке произошли еще несколько ДТП. На автодороге Липецк–Грязи столкнулись четыре автомобиля. Водитель Toyota столкнулся с Volkswagen, в результате чего пострадавшая машина врезалась в Daewoo и Nissan. Пострадал водитель «Фольксваген».