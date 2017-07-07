В отставку по состоянию здоровья ушел начальник 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенант Юрий Сыч, отвечавший за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов. От должности своим указом его освободил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к руководству Министерства обороны РФ.

Временно исполняющим обязанности главы 12-го ГУМО назначен генерал-майор Игорь Колесников, который ранее был заместителем Сыча. По данным издания, он же может стать начальником главка на постоянной основе. Отмечается, что претензий к службе Юрия Сыча не было, поскольку за семь лет, в течение которых тот работал на ядерных арсеналах, не произошло ни одного серьезного ЧП. В феврале 2017 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает РИАМО.

Сам Юрий Сыч подтвердил факт своей отставки по состоянию здоровья, однако добавил, что проработает на посту еще несколько месяцев.

До перевода на работу в 2-е ГУМО в декабре 210 года Юрий Сыч возглавлял управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства обороны.