Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным, на саммите G20 в Гамбурге.

«Я с нетерпением жду всех встреч с мировыми лидерами, в том числе своей встречи с Владимиром Путиным. Есть много тем для обсуждений», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017

Напомним, встреча президентов США и РФ состоится в пятницу во второй половине дня на полях саммита G20 в Гамбурге. В Белом доме уточнили, что переговоры лидеров начнутся в 16:45 и продлится около 30 минут.