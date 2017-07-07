Число выданных жителям Пензенской области ипотечных жилищных кредитов с начала 2017-го стало больше на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мониторинг проводился по поручению губернатора региона Ивана Белозерцева.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», сумма ипотек увеличилась на 22% и составила 4,297 млрд рублей. Рост показателей стал возможным благодаря смягчению условий банков, особенно — в части размера первоначального взноса. По динамике в этой сфере регион занимает второе место в Приволжском Федеральном округе. Лучше результат только у Республики Мордовия. Уровень просроченной задолженности в Пензенской области составляет 0,6%.

Как ранее писали «Известия», правительство РФ упразднило действующую Стратегию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Вместо нее будет работать амбициозный приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», объединивший три направления: ипотеку, рынок жилья и аренды. Для потребителей его важными новшествами станет возможность получить ипотеку онлайн, без походов в банки, а также улучшение доступности жилья. По планам правительства, в 2025 году для покупки жилья нужно будет 2,3 годовых дохода семьи вместо сегодняшних 2,7 и 7,4 в 1998-м. Новая программа является вполне реалистичной по темпам выдачи кредитов, оценили банкиры.