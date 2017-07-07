Восемь человек, включая детей, считаются пропавшими без вести в результате обрушения жилого дома в городе Торре Аннунциата на юге Италии.

ЧП произошло рано утром, когда жители дома спали, уточняет агентство ANSA. Самостоятельно удалось выбраться одной женщине с двумя детьми.

В настоящее время остальных жильцов разыскивают спасатели, завалы разбирают вручную.

Обрушившееся здание находится вблизи железной дороги, движение по ней приостановили. По словам очевидцев, перед тем как произошел обвал прошел товарный поезд. Причины инцидента выясняются.